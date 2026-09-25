Бойцы 40-й бригады морской пехоты Велис и Охота рассказали о работе мобильной огневой группы на Донецком направлении, сообщает RT .

Военные действуют в зоне ответственности группировки войск «Восток». Командир мобильной огневой группы «Охота» отбирает в нее зорких и метких бойцов. Группа также доставляет грузы.

Велис сбивает тяжелые ударные беспилотники из переносного зенитного ракетного комплекса «Елка»: после выстрела тот сам ведет цель. Боец использует и ружье.

«Они тоже хитро летают: то низко, то слишком высоко… Был случай: очень большой беспилотник шел буквально в 6 км над дорогой, прямо над леерами, он уходит в горизонт — и его вообще не видно. У нас впередсмотрящий с позывным Фил… чудом просто увидел. Вовремя среагировали», — рассказал Велис.

Охота сообщил, что тяжелые дроны ВСУ стали снижаться и летать вдоль лесополос и линий электропередачи. По его словам, мобильные огневые группы — приоритетная цель для беспилотников Hornet.

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