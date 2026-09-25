Врач-терапевт Полякова предупредила о риске обезвоживания в холод

В холодную погоду обезвоживание может возникать так же часто, как в жару, хотя жажда ощущается слабее, сообщает RT .

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова объяснила, что на холоде сосуды кожи сужаются. Объем циркулирующей крови увеличивается, а чувствительность рецепторов, сигнализирующих о жажде, снижается.

Организм теряет влагу при дыхании: вдыхаемый холодный воздух согревается и насыщается ею. Дополнительные потери вызывает потоотделение под теплой одеждой, особенно при быстрой ходьбе и другой интенсивной нагрузке.

Полякова посоветовала пить жидкость небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь сильной жажды. Подойдут теплая вода и травяные чаи. Взрослым можно ориентироваться на 1,5—2 л в сутки, но при сердечной или почечной недостаточности объем жидкости нужно обсудить с врачом.

Терапевт также рекомендовала ограничить кофеинсодержащие напитки до двух чашек в день и отказаться от алкоголя: они могут усиливать потерю жидкости. В помещении стоит поддерживать влажность на уровне 40—60%, а для защиты от перегрева — одеваться многослойно.

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