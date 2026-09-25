Комиссия проверит источники воды для тушения пожаров в Клину до 20 октября

Комиссия с 10 сентября проверяет источники противопожарного водоснабжения в Клинском округе. Работы планируют завершить до 20 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Проверка началась 10 сентября по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и охватывает весь Клинский округ. Специалисты оценят состояние 987 гидрантов, 73 искусственных водоемов и 17 водонапорных башен. Уже проверено 57% запланированных объектов.

В комиссию вошли представители ЗАО «Водоканал», отдела ГО и ЧС управления безопасности администрации округа и 13-го пожарно-спасательного отряда. К работе также привлекли кадетов колледжа «Подмосковье», которые получают практический опыт.

Начальник Клинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Нестругин еженедельно докладывает о ходе проверки на совещании у главы округа. Неполадки, обнаруженные за неделю в восьми гидрантах, уже устранили. За устранением остальных выявленных дефектов проследят сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.