Мособлгаз проложит 540 м газовых сетей в Малаховке до конца 2026 года

Мособлгаз начал прокладывать газовую сеть на улице Чернышевского в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Работы по программе социальной газификации завершат к концу 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

На улице Чернышевского в Малаховке идут строительно-монтажные работы. Протяженность новой газораспределительной сети составит 540 м. Газорегуляторный пункт будет снижать давление газа и поддерживать его в нормативных пределах.

Строительство по президентской программе «Социальная газификация» завершат к концу 2026 года. Новая сеть создаст техническую возможность для газификации более 20 частных домовладений поселка.

Программа действует в городском округе Люберцы с 2021 года. За это время газ подключили почти к 650 домам муниципалитета, в том числе к 173 домовладениям Малаховки. Подать заявку на бесплатное подведение газа к границам участка можно через личный кабинет АО «Мособлгаз». Там заявители могут отслеживать ход работ онлайн в режиме реального времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.