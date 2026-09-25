«Массаж мозга» помогает расслабиться, но не лечит болезни

Спа-процедура для головы сочетает массаж, тепло и воздействие водой. Она помогает снять напряжение, но не заменяет лечение, сообщает «Крымская газета» .

«Массаж мозга» воздействует не на мозговую ткань, а на кожу головы, мышцы и нервные окончания. Ритмичные прикосновения, тепло и вода помогают переключить внимание с повседневных забот на ощущения тела.

Массажист София Горчакова рассказала, что процедура начинается с очищения кожи головы и массажа шейно-воротниковой зоны. Затем специалист использует аква-дугу: струи воды проходят по поверхности головы. В программу также входит хамам и уход за волосами.

По словам Горчаковой, процедура помогает расслабиться, но не лечит неврологические, сосудистые и офтальмологические заболевания. При регулярных головных болях, головокружении или нарушениях зрения нужно обратиться к врачу.

Специалист не советует покупать домашние массажеры, охватывающие шею, без понимания состояния сосудов, позвоночника и давления. Мягкий самомассаж она считает полезным при отсутствии противопоказаний.

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