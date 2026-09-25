Мужчину зарезали в магазине в Химках в ходе конфликта
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В микрорайоне Сходня в Химках 42-летнего мужчину зарезали в магазине в ходе конфликта, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
По данному факту предъявлено обвинение 21-летнему местному жителю по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Как считают следователи, 24 сентября молодой человек в помещении магазина в ходе конфликта, возникшего с ранее незнакомым мужчиной, нанес оппоненту удар ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, где, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался.
Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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