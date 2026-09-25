Житель Алтайского края забил собутыльника мясорубкой

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40-летний житель Рубцовска во время застолья поругался с собутыльником. Он нанес ему удар, а затем забил мясорубкой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Трагедия случилась в мае этого года. Конфликт мужчины с 50-летним знакомым произошел во время застолья. О причине ссоры не сообщается.

Обвиняемый свалил оппонента одним ударом, а затем трижды ударил его мясорубкой. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый проведет 9 лет в колонии особого режима.

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