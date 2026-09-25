С начала года в Подмосковье подали более 54 тыс заявок на компенсацию связи

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 54 тыс. электронных заявлений на ежемесячную компенсацию оплаты стационарного телефона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года жители Подмосковья подали более 54 тыс. электронных заявлений на ежемесячную компенсацию оплаты стационарного телефона. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Другое». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. Искусственный интеллект проверяет загруженные файлы и подсказывает, если их нужно заменить.

Компенсацию могут получить ветераны труда и военной службы, достигшие пенсионного возраста, а также ветераны труда предпенсионного возраста. Она доступна и людям без группы инвалидности, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, владеть помещением, где установлен телефон, и иметь договор на предоставление абонентского номера.

Выплату ежегодно приостанавливают 1 июня. Чтобы возобновить ее, нужно представить сведения о действующем договоре. После подтверждения договора компенсацию возобновят с месяца подачи документа.

Сервис также проверяет право заявителя на выплату. Если ранее назначенную компенсацию не приостанавливали, он предложит выбрать другую цель обращения. Заявителя уведомят и в том случае, если сведения о действующем договоре уже представлены.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.