Провизор Истринской больницы рассказала о работе 25 сентября

Ольга Иванцова более 10 лет занимается льготным лекарственным обеспечением в Истринской клинической больнице. Она формирует заявки, взаимодействует с врачами и ежедневно принимает пациентов. К ней обращаются, если не выписали рецепт, указали неверную дозировку или нужна помощь с получением лекарства.

Иванцова окончила Санкт-Петербургский химико-фармацевтический институт в 1994 году. Она выбрала профессию благодаря интересу к химии и начала работать в аптеке. Ее общий стаж превышает 30 лет. В 2006 году после переезда в Истринский район она устроилась в управление здравоохранения и координировала заявки на льготные препараты со всего района. В 2015 году перешла в Истринскую клиническую больницу.

«Важным я считаю стараться помочь людям. Не отпихивать их, а именно стараться помочь. Лекарства — это всегда проблемная тема, иногда всем угодить сложно, но надо стараться», — рассказала Иванцова.

Специалист пожелала жителям Истринского округа меньше болеть и реже сталкиваться с трудностями при получении лекарств. Если помощь все же потребуется, она посоветовала обращаться в Истринскую больницу.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.