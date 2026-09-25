Адский котел: 9-летняя девочка рухнула в яму с кипятком в Архангельске Происшествия сегодня в 13:49

9-летний ребенок обварился в яме с кипятком в Цигломенском округе Архангельска. Девочку госпитализировали с термическими ожогами, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и НАО.

Инцидент произошел 24 сентября. Школьница упала в яму с кипятком, которая образовалась возле жилого дома в результате протекания горячей воды из системы водоснабжения. Девочку госпитализировали с термическими ожогами. Прокуратура начала проверку. Правоохранители оценят действия коммунальных служб и своевременность оказания помощи ребенку. Результаты расследования контролирует прокуратура Архангельска. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.