Ушли в больницу и исчезли: мать с 8-месячным ребенком ищут в Краснодаре

В Краснодаре вторые сутки ищут мать с восьмимесячным ребенком. 19-летняя девушка с сыном ушла в больницу и пропала, сообщает Kub Mash .

23 сентября мать с ребенком отправились из станицы Холмской в ДКБ. В больнице сообщили, что семья была на приеме, куда они отправились потом, врачи не знают.

При этом мать пропавшей девушки отметила, что ее дочь не первый раз исчезает из дома. Она неоднократно пропадала еще до рождения сына.

В этот раз девушка была одета в серую толстовку и светло-голубые джинсы, ребенок — в серый костюм и бело-голубую шапку. Малыш был в зеленой автомобильной переноске.

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