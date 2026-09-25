Жилищный надзор Подмосковья с 1 сентября сам подает иски о лишении лицензий

Жилищный надзор Подмосковья с 1 сентября 2026 года напрямую обращается в суд с исками об аннулировании лицензий управляющих организаций, если для этого есть основания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лицензию управляющей организации может аннулировать только суд. Поводом для иска становится исключение сведений о домах из реестра лицензий: их общая площадь за год должна составить не менее 15% всей площади домов под управлением компании. Само по себе нарушение не ведет к потере лицензии.

Сведения о доме могут исключить из реестра, если организацию дважды за год привлекли к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований, она дважды за год не исполнила предписания жилищной инспекции либо суд признал ее банкротом.

К грубым нарушениям относятся нарушения правил содержания общего имущества или предоставления коммунальных услуг, повлекшие вред жизни или тяжкий вред здоровью граждан и подтвержденные решением суда. В перечень также входят незаключение в течение 30 календарных дней договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также договоров на организацию эксплуатации лифтов и подъемных платформ для инвалидов. Другие основания — долг перед ресурсоснабжающими организациями за два месяца и более, нарушения требований к аварийно-диспетчерскому обслуживанию и непроведение гидравлических испытаний узлов ввода и систем отопления.

С 1 сентября 2026 года лицензионные комиссии упразднены. Жилищный надзор подает иски напрямую, без согласования с комиссией. После решения суда министерство вносит сведения в ГИС ЖКХ. Генеральный директор и учредитель организации, лишившейся лицензии, в течение трех лет не смогут получить новую.

Даже после исключения дома из реестра организация обязана обслуживать его и начислять плату, пока собственники не выберут новую компанию или не создадут ТСЖ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.