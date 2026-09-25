Фармаколог Самсонова объяснила, когда дженерик заменит оригинал

Дженерик может лечить не хуже оригинального препарата, но при длительном приеме менять лекарство без решения врача не стоит, сообщает Life.ru .

Оригинальный препарат содержит новое действующее вещество и проходит многолетние исследования. После окончания срока патента на рынок выходят дженерики с тем же веществом. Они должны подтвердить биоэквивалентность оригиналу.

«Разница в цене между ними обусловлена не различием в качестве, а экономикой разработки: создание оригинального препарата требует 12–20 лет исследований и значительных финансовых вложений; дженерики не повторяют этот путь, а подтверждают эквивалентность уже изученной молекуле. Да, замена возможна, но это не механическая процедура „дорогое на дешевое“, а клиническое решение врача в конкретной клинической ситуации», — пояснила клинический фармаколог Кристина Самсонова.

Одинаковое действующее вещество не гарантирует одинаковой переносимости: препараты могут различаться оболочкой и другими вспомогательными компонентами. Технология производства вещества тоже бывает разной. Для большинства лекарств такие различия несущественны, но при узком терапевтическом индексе они могут повлиять на пациента.

При коротком курсе замена обычно проходит незаметно. С ингаляторами, спреями и пластырями сложнее подтвердить эквивалентность. Если пациент годами принимает препарат и его состояние стабильно, Самсонова не советует менять лекарство только ради экономии или по предложению в аптеке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.