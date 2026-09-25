Подмосковье представило опыт медиации в закупках в Омске на этой неделе

Эксперты из Подмосковья на этой неделе рассказали заказчикам Омской области о применении медиации в закупках по закону № 223-ФЗ на семинаре в Омске, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Главное управление контрактной системы Омской области организовало семинар «Практика закупок по Закону № 223-ФЗ в 2026 году». Эксперты из Подмосковья объяснили, как медиация помогает сторонам урегулировать разногласия в корпоративных закупках. Она не создает новой процедуры: ее можно использовать в рамках действующих механизмов, если законодательство допускает переговоры.

Член общественного совета при комитете по конкурентной политике Московской области Дмитрий Хрулев рассказал о региональном опыте.

«Именно в Московской области был реализован важный пилотный шаг: Комитетом по конкурентной политике Московской области в Типовое положение о закупках по 223-ФЗ была внесена медиативная оговорка. Сегодня этот опыт выходит за пределы одного региона», — отметил Хрулев.

По его словам, собственную практику применения медиации в закупках формирует Пермский край. Хрулев выразил надежду, что возможность ее применения закрепят на законодательном уровне. Если Омская область последует этому примеру, она станет третьим регионом России, внедрившим такую практику.

Комитет ежедневно публикует информацию о закупках и земельно-имущественных торгах в канале МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.