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Политолога Кынева* арестовали по делу о сбыте наркотиков

Политолога Александра Кынева* суд в Москве арестовал по делу о сбыте наркотиков, сообщает Baza .

Его подозревают в продаже наркотиков в особо крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Решение вынес Перовский суд Москвы. В отношении Кынева* возбуждено уголовное дело.

Политолог вину не признал.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

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