Политолога Кынева* арестовали по делу о сбыте наркотиков

Сетевое издание «портал Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО)»
Соучредители:
Министерство информации и молодежной политики Московской области
Государственное автономное учреждение Московской области «Цифровые Медиа»
Государственное автономное учреждение Московской области «Информационное агентство «Контент-Центр»
Государственное автономное учреждение Московской области «Агентство информационных систем общего пользования «Подмосковье»
Главный редактор: Богдашкина Е.В.
Тел.: 8 (495) 223-35-11
Адрес электронной почты: info@riamo.ru
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Рег. номер ЭЛ № ФС 77 – 72999 от 06.06.2018
На сайте riamo.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
© 2012-2026 «РИАМО».
Все права защищены