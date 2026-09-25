USD
Доллар США
84,91
0.60 %
EUR
Евро
96,89
0.15 %
CNY
Китайский Юань
12,65
0.72 %
TRY
Турецкая Лира
17,40
0.57 %

Политолога Кынева* арестовали по делу о сбыте наркотиков

Общество

Политолога Александра Кынева* суд в Москве арестовал по делу о сбыте наркотиков, сообщает Baza.

Его подозревают в продаже наркотиков в особо крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Решение вынес Перовский суд Москвы. В отношении Кынева* возбуждено уголовное дело.

Политолог вину не признал.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.