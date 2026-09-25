Подмосковье получило награду за «Материнский кэшбэк» 25 сентября

Делегация Подмосковья победила в номинации «Вектор помощи» на Всероссийском форуме «Вместе — ради детей!», который завершился 25 сентября в Екатеринбурге. Награду получила программа поддержки беременных женщин в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Программу «Материнский кэшбэк» разработали специалисты семейного центра помощи семье и детям «Преображение». Она помогает беременным женщинам в трудной жизненной ситуации: участницы выполняют задания индивидуального плана, посещают врачей и психолога, помогают другим мамам и получают за это баллы — «Лучики». Их можно обменять на услуги и товары партнеров, в том числе на набор для новорожденного.

С каждой участницей работает куратор: он помогает составить план выхода из кризиса и учитывает достижения. Психолог проводит консультации, а мамы, уже преодолевшие трудности, становятся наставниками. По данным центра, все участницы сохранили беременность и не отказались от новорожденных; 66% закрепили не менее двух полезных привычек, 83% освоили новые навыки.

XVII Всероссийский форум «Вместе — ради детей! В фокусе — семья!» проходил с 23 по 25 сентября 2026 года. В Екатеринбург приехали более 80 делегаций из регионов России. Форум организовали фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительство Свердловской области в рамках национального проекта «Семья» и программы «Десятилетие детства».

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