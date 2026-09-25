В Подмосковье объяснили, как сменить управляющую компанию через ГИС ЖКХ

Собственники квартир в Подмосковье могут провести голосование о смене управляющей компании через ГИС ЖКХ. Для этого нужно заранее составить повестку, уведомить жителей и соблюсти сроки передачи документов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Общее собрание собственников (ОСС) принимает решения по управлению многоквартирным домом. Чтобы сменить управляющую компанию через ГИС ЖКХ, в повестку нужно включить расторжение действующего договора, выбор новой организации, утверждение проекта договора управления, перечня работ и размера платы. После начала голосования изменить повестку нельзя. Если собрание проводится онлайн впервые, система добавит четыре вопроса: об администраторе, сроке голосования, порядке приема сообщений и решений собственников.

Инициатор создает сообщение в разделе «Голосования по дому» личного кабинета ГИС ЖКХ. В нем указывают форму собрания, даты и время начала и окончания голосования по московскому времени, данные инициаторов, сведения об администраторе и точные формулировки вопросов. При первом онлайн-голосовании администратором автоматически становится инициатор. К сообщению прикладывают скан подписанного уведомления, проект договора, экономические обоснования и тарифы.

После публикации система отправит уведомления в личные кабинеты ГИС ЖКХ, на «Госуслуги» и электронную почту. Собственников также нужно уведомить другим способом, предусмотренным статьей 45 Жилищного кодекса РФ: заказным письмом, лично под подпись либо через информационный стенд в подъезде или другое помещение дома, определенное предыдущим собранием.

Для голосования в ГИС ЖКХ собственник указывает паспортные данные, СНИЛС и реквизиты выписки из ЕГРН. Иностранные граждане, несовершеннолетние собственники и представители по доверенности голосуют на бумаге. Бумажное решение нужно передать администратору не позднее чем за 48 часов до завершения голосования, чтобы он внес данные в систему. Для смены компании требуется более 50% голосов от общего числа собственников. Вес голоса зависит от доли в праве общей собственности.

ГИС ЖКХ автоматически формирует протокол в течение 24 часов после окончания заочного электронного голосования. В течение десяти дней организатор размещает итоговые решения и протокол в системе и передает оригиналы бумажных решений и протокола управляющей компании. Та направляет документы в региональную жилищную инспекцию в течение пяти дней. Копию протокола прежней управляющей компании организатор отправляет заказным письмом в течение пяти рабочих дней.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.