«Дискриминация»: беременная россиянка подает в суд из-за акции с именем Ваня

Светлана рассказала, что подала иск против компании. Причиной стала сентябрьская акция, по условиям которой бизнес дарит 10 кг сладостей только тем семьям, у кого родится ребенок с именем Иван или Иванна.

По словам петербурженки, она находится на 9 месяце беременности. Предполагаемая дата родов — 27 сентября. При этом имя с супругом для ребенка они выбрали другое.

«Получается, одни дети достойны, а другие — нет? Только из-за имени? Это не просто маркетинг. Это дискриминация. И это ударило по мне в самый тревожный и уязвимый период, перед самыми родами», — написала Светлана в соцсетях.

Женщина просит распространить акцию на всех сентябрьских малышей либо вовсе отменить ее. Помимо этого, Светлана хочет, чтобы компания компенсировала ей моральный вред в размере 1 млн рублей. По мнению Светланы, реклама не должна делить детей на «правильных» и «неправильных». Ее ребенок родится в сентября и он «ничем не хуже любого Ивана».

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