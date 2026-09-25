Пожилые россияне могут сдать анализы и пройти ЭКГ на дому по ОМС
Фото - © Медиасток.рф
Пожилые люди могут вызвать врача, сдать анализы и пройти ЭКГ на дому по полису обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал депутат Госдумы VIII созыва Каплан Панеш, сообщает RT.
Врач должен прийти на дом, если пациент не может посетить поликлинику из-за выраженной слабости, высокой температуры, обострения хронического заболевания или необходимости соблюдать постельный режим. Помощь на дому доступна также маломобильным гражданам и инвалидам. Прикрепленный к поликлинике пациент может вызвать терапевта или врача общей практики.
«Пожилому человеку на дому могут не только измерить давление и провести осмотр. В рамках диспансерного наблюдения на дому врач или фельдшер может взять анализы согласно плану наблюдения и снять ЭКГ», — добавил Панеш.
Узкие специалисты могут приехать после осмотра терапевтом при наличии медицинских показаний. В ряде регионов требуется направление врачебной комиссии. Вызвать врача можно через регистратуру, региональный портал здравоохранения или «Госуслуги». При потере сознания, сильной боли или кровотечении нужно вызывать скорую помощь.
По словам Панеша, с 2026 года регионы вправе организовать перевозку инвалидов и маломобильных людей на диспансеризацию и обратно, прежде всего в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Маломобильных жителей отдаленных районов можно госпитализировать для диспансеризации на срок до трех дней.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.