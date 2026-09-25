Пожилые россияне могут сдать анализы и пройти ЭКГ на дому по ОМС

Пожилые люди могут вызвать врача, сдать анализы и пройти ЭКГ на дому по полису обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал депутат Госдумы VIII созыва Каплан Панеш, сообщает RT .

Врач должен прийти на дом, если пациент не может посетить поликлинику из-за выраженной слабости, высокой температуры, обострения хронического заболевания или необходимости соблюдать постельный режим. Помощь на дому доступна также маломобильным гражданам и инвалидам. Прикрепленный к поликлинике пациент может вызвать терапевта или врача общей практики.

«Пожилому человеку на дому могут не только измерить давление и провести осмотр. В рамках диспансерного наблюдения на дому врач или фельдшер может взять анализы согласно плану наблюдения и снять ЭКГ», — добавил Панеш.

Узкие специалисты могут приехать после осмотра терапевтом при наличии медицинских показаний. В ряде регионов требуется направление врачебной комиссии. Вызвать врача можно через регистратуру, региональный портал здравоохранения или «Госуслуги». При потере сознания, сильной боли или кровотечении нужно вызывать скорую помощь.

По словам Панеша, с 2026 года регионы вправе организовать перевозку инвалидов и маломобильных людей на диспансеризацию и обратно, прежде всего в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Маломобильных жителей отдаленных районов можно госпитализировать для диспансеризации на срок до трех дней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.