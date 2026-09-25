Эксперт проекта «Земля медведей: правила добрососедства» Дарья Шпиленок в своем блоге рассказала, что нормальных медведей запах человека, в том числе и менструальной крови, отпугивает.

Как отметила специалист, есть миф о том, что запах менструальной крови может привлекать медведей. Он возник в США в середине прошлого века. Тогда за одну ночь медведь гризли убил сразу двух женщин, у одной из которых была менструация, а у второй — тампоны. Тогда и предположили, что хищника могла привлечь кровь.

«После этого в течение десятилетий анализировались в США десятки случаев нападения медведей на разных людей и никакой корреляции этих двух фактов совершенно не нашли. Это абсолютный миф», — подчеркнула Шпиленок.

По ее словам, запах менструальной крови, такой же естественный запах человека, как и запах пота и т. д. Нормальных медведей он отпугивает, а не привлекает, если только хищник уже не привык жить рядом с человеком.

Комментаторы поддержали эксперта, а также отметили, что среди жертв медведей хватает и мужчин, поэтому аргумент о менструациях странный.

«Полтора года я прожила на Камче и ходила все полевые сезоны в экспедиции. И я, и другие девушки-волонтерки. И как-то ничего, с месячными выжила», — поделилась одна из подписчиц.

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