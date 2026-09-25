Перинатальный центр проведет праздник в Дедовске Подмосковья 1 октября

Праздник начнется 1 октября в 11:00. Для будущих мам проведут экспертное УЗИ и объявят пол ребенка. Специалисты расскажут о дыхании и обезболивании в родах, грудном вскармливании и реабилитации детей до трех лет. В программу также войдет йога-терапия, направленная на снижение тонуса и стресса.

Будущие отцы смогут обсудить партнерские роды и испытать схватки на себе. Среди участников разыграют сертификат на роды в родзале «Комфорт».

«Формат живого общения, экспертные консультации и атмосфера поддержки — это то, что особенно важно в ожидании малыша», — отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Наро-Фоминского перинатального центра Евгения Иксанова.

Праздник пройдет в актовом зале женской консультации по адресу: Дедовск, ул. Больничная, 5, корп. 3, второй этаж. Записаться можно по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.