У 28% российских семей репетиторы забирают до четверти бюджета

Больше половины российских родителей — 54% — считают занятия с репетиторами обязательной частью расходов на образование детей. При этом 42% используют налоговый вычет, чтобы снизить финансовую нагрузку, а 22% привлекают кредитные карты или рассрочки. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Сравни», которые РИАМО привели в пресс-службе компании.

Для большинства российских семей дополнительные занятия остаются заметной, но контролируемой статьей расходов: 35% родителей тратят на репетиторов и детские кружки менее 10% ежемесячного бюджета, еще 28% — от 10% до 25%. По данным опроса, 54% респондентов называют занятия с репетиторами обязательной частью расходов на образование детей.

Родители активно используют финансовые инструменты, чтобы снизить стоимость или нагрузку таких трат. Так, 42% получают налоговый вычет за обучение, 35% оплачивают занятия банковскими картами с повышенным кешбэком. Практически каждый четвертый (24%) пользуется скидками при покупке пакета занятий или оформлении подписки, а 22% привлекают заемные средства — кредитные карты или рассрочки.

В структуре расходов на образование детей на первом месте находится подготовка к выпускным и вступительным экзаменам — об этом заявили 62% опрошенных родителей. Еще 54% называют занятия с репетиторами необходимыми для улучшения школьных оценок, а 48% готовы на регулярной основе вкладывать деньги в изучение иностранных языков. Спортивные секции и физическое развитие входят в обязательные расходы у 31% семей, а творческие кружки и секции — у каждого четвертого (25%).

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