Акцизы на пиво и вино в России вырастут до 6% и 6,8% в 2027 году

В России рассматривают возможность повышения акцизов на пиво и вино. Согласно прогнозам, в следующем году ставки могут вырасти 6% и 6,8% соответственно, сообщает «Интерфакс» .

В 2027 году акциз на пиво крепче 8,6% может увеличиться с 33 до 35 рублей за литр. К 2028 году ставка поднимется до 36 рублей, а к 2029 году — до 37 рублей.

Ставку для обычных некрепленых вин в следующем году предлагается поднять с 148 до 158 рублей за литр. В 2028 году она вырастет до 164 рублей, а в 2029-м — до 171 рубля. Для игристых вин сбор может увеличиться до 170 рублей, в 2028 году — до 177 рублей, а в 2029-м — до 184 рублей.

Ранее выяснилось, что курение, алкоголь и ожирение ежегодно наносят российской экономике ущерб в размере от 3% до 8% валового внутреннего продукта (ВВП).

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