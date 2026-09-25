Он же вас не покалечил: неадекват преследует россиянку, а полиция бездействует

Россиянка Виктория рассказала, что ее знакомую в Барнауле уже длительное время преследует мужчина, на него поданы заявления в полицию, но движения по делу нет.

По ее словам, неадекват преследует, угрожает, держит в страхе женщину, а также недавно переключился на ее дочь. Он грозит сломать женщине руки, облить кислотой. Уже нанес ущерб имуществу — облил клеем машину.

«На него написано 16 заявлений в полицию», — подчеркнула Виктория.

Полицейские отвечают, что состава преступления нет, так как жертву не убили и не покалечили, хотя есть записи преследования. Неадекват уже оставлял под дверью жертвы землю, закидывал подъезд яйцами, следил за ее 15-летней дочерью, узнал ее маршруты. Кроме того, он постоянно пишет и женщине, и ее дочери.

Пользователи поддержали блогершу. Отметили, что угрозы убийством тоже являются уголовным преступлением, поэтому странно, что полиция ничего не делает.

«Просто вызвать в участок и провести беседу часто оказывается очень действенно. Непонятно, что сложного, вызвать и объяснить, что, если еще раз к ней придет, получит 15 суток», — удивился один из комментаторов.

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