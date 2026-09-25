В Петербурге задержали двух администраторов паблика за мемы о самоубийстве

В Санкт-Петербурге задержали двух администраторов паблика за публикации мемов о самоубийствах, сообщает Baza .

Под следствием оказались две 23-летние местные жительницы — Кристина М. и Алина Р. Кристина создала интернет-сообщество, а Алина им руководила.

По данным следствия, с 2019 года девушки публиковали посты с описанием методов самоубийства и призывами к ним. Это подтвердила лингвистическая экспертиза.

В отношении петербурженок возбудили уголовное дело по статье 110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства). Фигуранткам грозит до 15 лет лишения свободы. Девушек отправили под домашний арест. Алина вину не признала, а Кристина от комментариев отказалась.

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