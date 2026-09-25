В Ленинском округе строители приступают к бетонированию стены у «Горки Парк»

Строители приступают к бетонированию первой подпорной стены на дороге к жилому комплексу «Горки Парк» в Ленинском округе. Новая трасса свяжет комплекс с федеральной дорогой А-105, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Ленинском округе продолжается строительство дороги МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово. На объекте завершают монтаж опалубки первой подпорной стены и приступают к ее бетонированию. Одновременно готовят грунт для фундаментов еще двух стен.

«Общая протяженность подпорных стен в рамках проекта составит более 365 метров. Продолжается строительство путепровода протяженностью 147 метров, его готовность составляет 12%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.

На объекте также работают на основном ходе дороги. В строительстве задействованы 54 рабочих, пять инженерно-технических специалистов и 14 единиц техники.

Двухполосная дорога длиной 2,2 км обеспечит въезд в строящийся ЖК «Горки Парк» с трассы А-105. Участок от КП «Коробово» до въезда в жилой комплекс пройдет параллельно А-105. Проект предусматривает двухполосный путепровод длиной около 150 м, разворотную петлю и заезд в деревню Коробово со стороны Москвы. По расчетам, дорога сократит время в пути на 15 минут, а расстояние — на 6 км. У подъезда к деревне построят тротуары и установят автобусную остановку.

Информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.