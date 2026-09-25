Театр «Атмосфера» покажет спектакль в Щелкове 3 октября

Любительский театр «Атмосфера» 3 октября представит в Щелковском историко-художественном музее спектакль «Пока она умирала» по пьесе Надежды Птушкиной, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ лирической комедии «Пока она умирала» пройдет в субботу, 3 октября, в Щелковском историко-художественном музее. Спектакль по одноименной пьесе советского и российского драматурга Надежды Птушкиной представят актеры любительского театра «Атмосфера» под руководством актрисы театра и кино Анастасии Гребенниковой.

В центре истории — мать и дочь. Череда случайностей приводит к неожиданным и приятным переменам в их жизни. Спектакль напоминает о том, что изменить жизнь к лучшему никогда не поздно.

Начало в 18:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты продаются в кассе музея по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Советская, д. 54.

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