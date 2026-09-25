Росгвардейцы задержали в Подмосковье мужчину, угрожавшего матери ножом

Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье 45-летнего мужчину после сообщения его матери об угрозах убийством, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В дежурную часть обратилась 62-летняя жительница дома на Центральной улице. Она сообщила, что сын удерживает ее в квартире и угрожает расправой.

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны прибыли на место и задержали мужчину. Как выяснилось, во время семейного конфликта он взял кухонный нож и угрожал применить его против матери.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.