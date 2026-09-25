Подмосковье завершило экзаменационную кампанию 25 сентября

Резервный день дополнительного периода государственной итоговой аттестации прошел 25 сентября в Подмосковье и завершил экзаменационную кампанию 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В резервный день выпускники 11-х классов сдавали математику и русский язык, а выпускники 9-х классов — экзамены по учебным предметам. На ГИА-11 были заявлены 84 человека: 80 — на математику базового уровня и четверо — на русский язык. В ГИА-9 участвовали семь человек: трое сдавали русский язык, трое — математику и один — географию.

Для проведения экзаменов задействовали два пункта ЕГЭ — в Люберцах и Химках, а также один пункт ОГЭ в Химках. Все пункты были оборудованы в соответствии с установленными требованиями. Экзамены начались в 10:00.

За экзаменами следили шесть общественных наблюдателей в пунктах проведения: четверо — на ЕГЭ и двое — на ОГЭ. Еще четверо работали онлайн в ситуационном информационном центре.

Участники ГИА-9 узнают результаты не позднее 1 октября 2026 года, участники ГИА-11 — не позднее 7 октября. Ознакомиться с ними можно будет в своих образовательных организациях и на официальных информационных ресурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.