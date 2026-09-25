Дефицит веса, проблемы с вниманием и анемия: чем опасно вегетарианство для детей

В материале РИАМО вместе с медиками разбираемся в том, какими проблемами может обернуться «детское вегетарианство».

После откровений Сати Казановой о вегетарианской диете ее маленькой дочки в соцсетях разгорелся спор о допустимости такой диеты для малышки.

Вегетарианская диета дочери Сати Казановой: что ест 22-месячный ребенок

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В середине сентября бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова опубликовала на своей страничке пост о том, что ее 22-месячная дочка Анагха придерживается вегетарианской диеты.

«Регулярно слежу за ее показателями – все супер, все в норме. Источники белка: все виды чечевицы, фасоли, зерновых, тофу, сыр (в основном козий или безлактозный коровий). А главное – у нас в рационе много клетчатки и витаминов: разнообразие овощей, фруктов и ягод», – написала экс-певица.

В соцсетях немедленно поднялась волна возмущения: по мнению большинства подписчиков, ребенок в таком возрасте должен получать полноценное питание, включающее мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Кроме того, выбор вегетарианства, по мнению людей, должен быть сознательным, а не навязанным ребенку в младенчестве.

Впрочем, среди комментариев встречались и одобрительные. Некоторые женщины писали, что тоже «запрещают своим детям есть трупы», и здоровье детей от этого не страдает. О том, действительно детское здоровье и вегетарианская диета совместимы – мы расспросили медиков.

Что должно быть в рационе ребенка и может ли соя стать полноценной заменой мясу

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Общее мнение врачей таково: для роста и гармоничного развития ребенка важно наличие в пище необходимых нутриентов.

«Младенцам до года нужны грудное молоко или адаптированная смесь – растительные аналоги не подходят. С 1 до 3 лет критичны белок, железо, цинк, кальций, витамин B12, D и Омега-3. Дошкольникам добавляются сложные углеводы и клетчатка, но в умеренных количествах», – разъясняет врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

При этом для растущего организма нет набора «обязательных продуктов»: важнее обеспечить потребность в энергии и ключевых нутриентах, отмечает нутрициолог Екатерина Худолеева.

«Продукты животного происхождения удобны тем, что дают сразу несколько важных веществ: мясо – белок, железо и цинк; рыба – белок и B12, а жирная рыба ещё витамин D и DHA; молочные продукты – белок и кальций; яйца – белок, B12 и холин», – говорит Худолеева.

Врач-педиатр «Поликлиника.ру» Елизавета Петрова-Колосова уверена: мясо или рыба, овощи, фрукты должны входить в обязательный ежедневный рацион ребенка, также в меню нужно включить яйца.

«Растительной замены мясу, рыбе и яйцам не существует. Дело в том, что белок растительного происхождения усваивается значительно хуже животного, и даже соя не восполнит эту потребность. Тем более, что излишнее употребление продуктов из сои может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, снизить выработку гормонов щитовидной железы, а избыток щавелевой кислоты в ней может привести к мочекаменной болезни», – утверждает педиатр.

К каким проблемам может привести ребенка вегетарианская диета

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Если родители решают «посадить» маленького ребенка на вегетарианскую диету, в организме малыша могут возникнуть опасные дефициты важных веществ.

Дефицит B12 приводит к неврологическим нарушениям

Витамин В12 крайне важен для развития и здоровья ребенка, при этом организм может получить В12 только из продуктов животного происхождения, в растительных продуктах этого элемента нет. При дефиците В12 у малыша могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем: витамин «отвечает» за созревание эритроцитов крови, работу иммунной системы, здоровье слизистой оболочки пищеварительного тракта, обмен веществ и обновление клеток. Кроме того, В12 нужен для синтеза миелина нервных волокон, недостаток витамина приводит к серьезным неврологическим нарушениям.

У детей, недополучающий В12, наблюдаются регресс в развитии, судороги, двигательные расстройства и необратимые нейрокогнитивные нарушения. При этом в перинатальном и младенческом периоде ребенок получает В12 из плаценты и грудного молока, а если мать – строгая вегетарианка или веганка, то ребенок может ощущать дефицит В12 еще до рождения.

Дефицит витамина D и кальция замедляет рост костей

Витамин D и кальций необходимы для формирования и укрепления костной системы. Вегетарианцы стараются восполнить дефицит кальция, вводя в рацион семена (кунжут, чиа), листовые овощи, зелень, орехи, обогащенные продукты. Но необходимо постоянно следить за поступлением этих веществ в организм, ведь дефицит витамина D и кальция может привести к нарушению минерализации костей и рахиту.

Недостаток Омега-3 приводит к когнитивным проблемам

Согласно последним исследованиям, Омега-3 жирные кислоты способствуют развитию памяти, логического мышления, концентрации внимания, оптимизируют иммунные функции организма, способствуют нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы, поддерживают здоровье суставов, необходимы для здоровья волос и кожи, закладки и развития зубов, незаменимы для здоровья сетчатки.

Омега-3 жирные кислоты в организм человека поступают, главным образом, из рыбы. Также они содержатся в растительных маслах, соевых бобах, семенах чиа и льна. При этом, отмечает Михаил Гаврикин, Омега-3 из льна и чиа усваивается плохо, а недостаток этого элемента может вызвать проблемы с вниманием и обучением, влияет на мелкую моторику и память ребенка.

Недостаток белка ведет к задержке роста

Белок – главный «строительный материал» для растущего организма. Белковый дефицит вегетарианцы стараются восполнить растительными продуктами (соевыми, бобовыми), однако растительный белок усваивается хуже, чем животный. Однако Елизавета Петрова-Колосова предупреждает, что существуют возрастные ограничения употребления сои. «Детям до года нельзя давать соевое молоко, а соевое мясо до 3-5 лет. Плюс нужно понимать, что часть этого продукта на рынке генетически модифицирована», – отмечает педиатр. При недостатке белка у ребенка может наблюдаться задержка роста и дефицит веса.

Дефицит железа приводит к анемии

Железодефицитная анемия возникает при недостатке железа в рационе. «Родители могут добавлять богатые железом растительные продукты в меню, но железо из бобовых всасывается в 2-3 раза хуже, чем из мяса», – отмечает Михаил Гаврикин. Железодефицитная анемия проявляется быстрой утомляемостью и может привести к задержке когнитивного развития.

«Детский организм – не уменьшенная копия взрослого. Он растет, и дефицит даже одного нутриента может отразиться на развитии. Вегетарианство у детей возможно, но требует строгого контроля. Веганство до 2 лет педиатры не рекомендуют», – резюмирует врач-кинезиолог.