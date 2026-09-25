В Подмосковье внедрили ИИ для расчета тарифов на воду

Искусственный интеллект начал проверять документы для расчета тарифов на водоснабжение и водоотведение в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Комитет по ценам и тарифам Московской области совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона внедрил ИИ-модуль в процесс расчета тарифов на водоснабжение и водоотведение. Система берет на себя первичную проверку документов, чтобы эксперты могли сосредоточиться на оценке и моделировании тарифов.

Ежегодно комитет устанавливает более 750 тарифов для 372 ресурсоснабжающих организаций. Организации подают расчеты и подтверждающие документы через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Заявки поступают в систему комитета, где открываются электронные тарифные дела. Раньше эксперты вручную просматривали сканы, сверяли данные и запрашивали недостающие документы.

Теперь ИИ анализирует сканы и фотографии до передачи заявки эксперту. Система распознает в том числе нечеткие изображения и рукописные записи, сообщает о расхождениях и отсутствии обязательных приложений.

«Мы передаем машине рутинный механический труд: распознавание документов, первичную сверку данных, контроль полноты пакета. Это позволяет исключить ошибки при первичной обработке и оставить эксперту самое главное — непосредственную экспертную работу по оценке и моделированию тарифов», — отметил председатель комитета Олег Толмачев.

Подробности работы ведомства публикуются в его официальном аккаунте в мессенджере МАХ.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.