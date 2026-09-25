Душил, заламывал руки: сотрудник магазина избил девушку с ребенком в Москве

В Москве сотрудник магазина напал и избил покупательницу с ребенком на кассе из-за просьбы убрать лишние товары в чеке.

Пострадавшая Оксана рассказала, что инцидент произошел накануне около 13:00 в магазине на улице Берзарина. Сотрудник по имени Иван напал на москвичку из-за того, что пробил ей не тот товар, который девушка просила. Покупательница заметила это уже после оплаты и попросила поменять, на что получила отказ. Затем пришел администратор, которая в грубой форме сообщила, что они не производят обмен товаров. После этого завязалась словесная перепалка.

«Все это время, сотрудник по имени Иван, стоял около меня, в неприличной близости и приговаривал, что если бы не ребенок, он бы вышвырнул меня из магазина в тот же миг», — написала пользователь oxanazima_dj в Instagram*.

По словам Оксаны, в итоге ей удалось добиться решения своего вопроса. Она с ребенком направилась к выходу, как неожиданно получила от Ивана удар в спину. На это сотруднику магазина незамедлительно прилетел ответ. Иван бил Оксану кулаками по лицу, в голову, заламывал руки и душил.

Пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию. Она призвала руководство известной сети оплатить ей лечение и моральную компенсацию.

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