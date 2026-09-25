Эксперты 1 октября объяснят бизнесу Подмосковья правила для торговых точек

Вебинар о размещении нестационарных торговых объектов на частной земле пройдет для предпринимателей Подмосковья 1 октября в 11:00, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе проведут онлайн-встречу 1 октября на платформе «Труконф». Эксперты разъяснят требования к нестационарным торговым объектам (НТО) на частной земле и порядок включения таких точек в муниципальные схемы размещения. Для участия нужно заранее заполнить регистрационную форму.

С 1 сентября 2026 года в Подмосковье действуют региональный закон и распоряжение, устанавливающие единый порядок размещения НТО. Он распространяется и на объекты на частных земельных участках. Заявочная кампания продлится девять месяцев.

Для действующих ларьков и киосков предусмотрен переходный период — один год с момента включения в схему. За это время владельцы могут привести объекты в соответствие с новыми стандартами. По завершении этого срока торговля в объектах, не вошедших в схему, будет запрещена. В министерстве отметили, что новые правила призваны сделать рынок нестационарной торговли прозрачнее и улучшить облик подмосковных городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.