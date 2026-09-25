Нарколог назвал ежедневное пиво опаснее крепкого алкоголя по праздникам

Нарколог и психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский предупредил: ежедневное пиво может быть опаснее редкого употребления крепкого алкоголя, сообщает Газета.ru .

По словам врача, оценивать риск по крепости напитка ошибочно. Одна-две бутылки пива после работы могут стать привычным способом расслабиться, хотя человек не считает это проблемой.

«Мозг не разделяет алкоголь на „легкий“ и „тяжелый“. Он не запоминает название напитка, он запоминает, что именно алкоголь регулярно приносит расслабление и удовольствие», — пояснил Рудковский.

Зависимость развивается постепенно: покупка пива по дороге домой становится автоматической. Мозг начинает ожидать алкоголь по вечерам; без него появляются раздражение и чувство, что день «не закончился». Привычка может долго оставаться незамеченной, поскольку пиво связывают с отдыхом.

«Опасность начинается не тогда, когда человек выпивает много. Она начинается, когда алкоголь становится обязательной частью привычной жизни. Именно регулярность — главный фактор формирования зависимости», — отметил врач.

Вечернее пиво само по себе не означает алкоголизм. Повод обратить внимание на привычку — раздражение при отсутствии пива и неспособность расслабиться без алкоголя.

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