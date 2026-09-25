В Мурманской области спрос на перевозки и доставку вырос на 10%

В 2026 году жители Мурманской области стали на 10% чаще искать услуги перевозки и доставки по сравнению с 2025 годом, сообщает Nord-News .

По данным «Авито Услуг», спрос на городские перевозки в Мурманской области вырос на 23% год к году. Одновременно корпоративные клиенты стали покупать на 8% больше автогаражного оборудования. Продажи принадлежностей для мойки выросли на 21%, автохимии — на 18%, сервисно-гаражного инструмента — на 13%, автомобильных аксессуаров — на 12%.

Продажи упаковочного оборудования бизнесу увеличились на 18%, а упаковочных материалов — на 10%.

По всей России частные покупатели в июне–августе 2026 года приобретали упаковочные материалы на 34% чаще. Спрос на гофрокартон вырос более чем втрое, на воздушно-пузырчатую пленку — в 1,6 раза, на стрейч-пленку — в 1,2 раза.

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