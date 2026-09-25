В Подмосковье 25 сентября стартовал интенсив «Гравитация лидерства — 3»

Директора школ Подмосковья 25 и 26 сентября участвуют в региональном управленческом интенсиве «Гравитация лидерства — 3». Он собрал более 120 руководителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В интенсиве участвуют руководители общеобразовательных организаций, члены регионального клуба директоров и участники проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Тема встречи — «Образовательная среда будущего: грани нового опыта». Программа включает практические сессии и командную работу для развития управленческих навыков.

Участники обсуждают управление в условиях постоянных изменений, модели лидерства и работу с коллективом. Отдельное внимание уделяют профилактике профессионального выгорания педагогов и руководителей, а также возможностям и ограничениям применения искусственного интеллекта в управлении и работе команды.

Интенсив организовали министерство образования Московской области и КУРО МО. Мероприятие направлено на обмен опытом и укрепление кадрового потенциала системы образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.