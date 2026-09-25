Шатурский техникум победил на соревнованиях энергетиков в Подмосковье 24 сентября

Соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов Москвы и Подмосковья проходили с 22 по 24 сентября на учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве. В них участвовали 84 студента электротехнических специальностей. Задания разработали на основе реальных производственных задач. Самыми сложными участники назвали спасение пострадавшего от электрического тока и тушение пожара на подстанции.

Шатурский энергетический техникум набрал 955 баллов из 1040 возможных. Второе место занял Щелковский колледж с 912 баллами, третье — Наро-Фоминский техникум с 867 баллами.

«Соревнования среди студентов-энергетиков прошли в Подмосковье уже в третий раз. Такой масштаб подтверждает высокую вовлеченность молодого поколения в отрасль и его интерес к профессии. Сегодня более 600 студентов получают профессиональное образование по целевым направлениям «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион»», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко отметил, что компания много лет сотрудничает с учебными заведениями Москвы и Подмосковья. По его словам, число студентов, обучающихся по целевым направлениям, и участников соревнований растет из года в год.

В ближайшее время в аппарате управления «Мособлэнерго» пройдет награждение победителей общекомандного зачета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.