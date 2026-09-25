«Поющие мосты» отметят 120-летие Шостаковича музыкой над Невой

В первую ночь над Невой прозвучит «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Затем зрители услышат фрагменты Симфонии № 7 («Ленинградской») Шостаковича, его «Русский вальс» и «День признаний» из цикла «Пять романсов на стихи Евгения Долматовского». Последнее произведение исполнит народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус.

В ночь с 26 на 27 сентября программу посвятят Всемирному дню туризма. После «Гимна Великому городу» прозвучат «Сентябрь. Охота» и «Октябрь. Осенняя песня» Чайковского из цикла «Времена года» в исполнении оркестра под управлением народного артиста СССР Евгения Светланова. Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром исполнят народный артист России Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

Издание «Петербургский дневник» проводит звуковое шоу «Поющие мосты» с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Проект посетили более 20 млн человек. Он входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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