Врачи Лыткарина с 21 по 27 сентября напоминают о проверке легких

Врачи Лыткаринской больницы напомнили жителям о важности обследований в Неделю сохранения здоровья легких, которая проходит с 21 по 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 21 по 27 сентября проходит Неделя сохранения здоровья легких. Врачи Лыткаринской больницы напоминают: некоторые заболевания органов дыхания на ранних стадиях протекают без выраженных симптомов, поэтому важно проходить рекомендованные обследования, не дожидаясь кашля или одышки.

Выявить изменения помогает рентгенография органов грудной клетки. Она позволяет врачу оценить состояние легких и других органов грудной клетки и при необходимости назначить дальнейшее обследование.

«Не всегда заболевания органов дыхания сразу дают о себе знать. Поэтому важно внимательно относиться к своему самочувствию и не пренебрегать обследованиями, которые рекомендует врач. Своевременная диагностика позволяет выявить изменения на раннем этапе и при необходимости быстрее начать дополнительное обследование и лечение», — рассказала участковый врач-терапевт Лыткаринской больницы Ирина Андреева.

Рентгенография занимает несколько минут и проводится по медицинским показаниям. Специальная подготовка к ней, как правило, не требуется. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг, по короткому номеру 122, через инфомат в поликлинике, регистратуру Лыткаринской больницы или чат-бот в мессенджере «МАКС».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.