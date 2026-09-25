Хирург Умнов предупредил, что пирсинг на дому грозит осложнениями

По словам Умнова, проводить процедуру дома опасно независимо от подготовки человека, который делает прокол.

«Опасно самостоятельно проводить такие процедуры в домашних условиях. И специалисту с медицинским образованием, и профессиональному мастеру по пирсингу, и уж тем более человеку без знания анатомии и опыта», — рассказал Умнов.

Плохо стерилизованные инструменты могут занести инфекцию в ткани. Кроме того, при проколе можно повредить сосуды, нервы и внутренние органы.

«А это может повлечь появление абсцессов, флегмон, тромбофлебитов и сепсиса. Также некоторые могут не знать анатомии лица и тела. А это опасно травмой сосудов, нервов и даже внутренних органов, что приводит к кровотечениям, парезам, инвалидности», — предупредил Умнов.

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