Хирург Умнов предупредил, что пирсинг на дому грозит осложнениями
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил об опасности домашнего пирсинга, сообщает RT.
По словам Умнова, проводить процедуру дома опасно независимо от подготовки человека, который делает прокол.
«Опасно самостоятельно проводить такие процедуры в домашних условиях. И специалисту с медицинским образованием, и профессиональному мастеру по пирсингу, и уж тем более человеку без знания анатомии и опыта», — рассказал Умнов.
Плохо стерилизованные инструменты могут занести инфекцию в ткани. Кроме того, при проколе можно повредить сосуды, нервы и внутренние органы.
«А это может повлечь появление абсцессов, флегмон, тромбофлебитов и сепсиса. Также некоторые могут не знать анатомии лица и тела. А это опасно травмой сосудов, нервов и даже внутренних органов, что приводит к кровотечениям, парезам, инвалидности», — предупредил Умнов.
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