«Перешел границы»: Бородин подал иск к Тимати о защите чести и достоинства

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин готовит иск против рэпера и бизнесмена Тимура Юнусова (Тимати) о защите чести и достоинства

«Рэпер Тимати, кажется, перешел всякие границы и нарушил все „красные линии“ — готовлю к нему судебный иск о защите чести и достоинства», — заявил общественник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что недавно ФПБК поднял вопрос: откуда у Тимати во время проведения СВО появляется возможность покупать люксовый автомобиль за 500 млн рублей? Знаменитости продолжают демонстрировать свой отрыв от реальности в то время, как «вся страна сплотилась и помогает фронту». При этом вместе цивилизованного диалога рэпер опустился до банальных нецензурных оскорблений в соцсетях.

Бородин добавил, что оформление документов займет 2-4 дня, а затем они будут переданы в суд, где Юнусову «придется ответить за свои слова».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что рэпер Тимати купил Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда рублей. При этом таможенный сбор составил рекордные для России 244 млн рублей. Музыкант установил номера «777» со старым московским кодом региона «77». На критику Бородина рэпер ответил «Общественник, иди н****».

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