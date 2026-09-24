Тимати заплатил рекордные 244 млн руб за растаможку Bugatti за полмиллиарда

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) поставил на учет редчайший Bugatti за 500 млн рублей. Таможенный сбор составил рекордные для России 244 млн руб., сообщает Baza.

Рэпер приобрел легендарный Bugatti W16 Mistral, машину гнали из Европы через Киргизию. Автомобиль растаможили 18 августа, уже через 10 дней ему выдали российскую регистрацию.

Тимати установил на Bugatti номера «777» со старым московским кодом региона «77». За таможенный сбор рэпер заплатил рекордную для России сумму — 244 млн руб. Это почти половина стоимости машины.

W16 Mistral — двухместный родстер с 8-литровым двигателем W16, четырьмя турбинами и мощностью 1600 л. с., способный разгоняться до 454 км/ч. Производство модели завершилось в июле 2026 года, всего было выпущено 99 автомобилей.

В последний раз в России новый Bugatti ставили на учет 13 лет назад. Также у Тимати в гараже стоят Lamborghini Veneno Roadster за 725 млн руб., Koenigsegg Regera за 350 млн руб, редчайший Ferrari F40 с тиражом в 200 экземпляров, а также Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и Mercedes CL 600.

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