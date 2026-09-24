В Химках 23 сентября завершился VIII фестиваль детского дворового футбола

Финал VIII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 прошел 23 сентября на стадионе «Арена Химки». В решающем этапе участвовали 800 спортсменов из 50 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль для команд юношей и девушек 13–14 лет проходит в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Ежегодно он объединяет более 350 тыс. школьников из 65 регионов. В этом году в турнире участвовали команды из Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Свердловской, Томской, Самарской, Московской, Херсонской областей и других регионов. Для многих финалистов соревнования стали первым выступлением на всероссийском уровне.

После финальных матчей на «Арене Химки» прошла церемония награждения. Она началась с хорового исполнения гимна и выступления барабанщиков. Ведущим был комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Награды получили по три команды юношей и девушек в двух дивизионах, а также лучшие игроки.

В серебряном дивизионе среди девушек победила Московская область, второе место заняла Томская, третье — Ленинградская. Лучшим вратарем признали Маргариту Монархову (Томская область), игроком — Дарью Голубеву, бомбардиром — Дарью Фазиленко (обе — Московская область). Среди юношей первое место заняла Владимирская область, второе — Красноярский край, третье — Ярославская область. Лучшим вратарем стал Михаил Лосев, игроком — Александр Сорокин, бомбардиром — Максим Макарьев (все — Владимирская область).

В золотом дивизионе среди девушек победила Саратовская область, второе место заняла Волгоградская, третье — Самарская. Лучшим вратарем признали Анну Моисееву, игроком — Киру Фролову (обе — Самарская область), бомбардиром — Виталию Бочалину (Саратовская область). Среди юношей первое место заняла Самарская область, второе — Новосибирская, третье — Республика Дагестан. Лучшим вратарем стал Азамат Жегулаев (Дагестан), игроком — Илья Егоров, бомбардиром — Артем Серебряков (оба — Самарская область).

На церемонию приехали депутат Государственной думы Ирина Роднина, экс-капитан московского «Спартака», чемпион России Денис Глушаков с супругой, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко, президент женского клуба ЦСКА Евгения Саблина и игроки клуба, а также заместитель главы Химок Владимир Князев.

«Для каждого из вас это часть истории, которая будет продолжаться дальше. Мы хотим, чтобы сегодняшний день запомнился вам», — отметил Князев.

Роднина подчеркнула, что турнир помогает собрать детей со всей страны и дает им возможность не только соревноваться, но и стать частью спортивной семьи. В заключительный день Российский футбольный союз и Российская премьер-лига представили юным футболистам Кубок России и чемпионский кубок премьер-лиги. Фестиваль помогает вовлекать школьников в регулярные занятия спортом.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.