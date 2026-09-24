Волочкова рассказала, почему не обижалась на Соседова

Анастасия Волочкова рассказала, что не держала обиды на музыкального критика Сергея Соседова, несмотря на его прежнюю критику. Известие о его смерти потрясло балерину, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Волочкова рассказала, что Соседов прежде критиковал ее, в том числе на телевидении, а в последнее время отзывался о ней восторженно. Критику было 58 лет.

«Я на него даже не обижалась вовсе. Я просто видела, что он — добрый человек. Он с таким пафосом разговаривал, что даже за это, за его манеру разговора, ему можно было простить все. Потому что он — хороший. Таковым он являлся», — рассказала Волочкова.

О смерти Соседова балерина узнала в день рождения своей дочери.

«Я уже столько смертей перенесла, что больше уже не могу», — заключила Волочкова.

Соседов скончался на гастролях после падения с лестницы. Вопрос о месте похорон пока решается. Соболезнования выразили Наташа Королева, Азиза, Зара и другие артисты.

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