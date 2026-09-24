Мать Сергея Соседова рассказала о последнем разговоре с сыном
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Мама Сергея Соседова Антонина Петровна в последний раз говорила с сыном вечером 21-го числа, перед его отъездом в Якутию. Позднее музыкальный критик погиб после падения в гостинице, сообщает aif.ru.
Соседов прибыл в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице он упал с лестницы и получил травму головы, несовместимую с жизнью.
Перед отъездом мать пожелала ему, чтобы конкурс прошел хорошо. Самолет из Шереметьево вылетал в 23:00. Антонина Петровна попросила сына позвонить, хотя во время поездок он редко выходил на связь.
«Я говорю: „Позвони“. Он звонил всегда очень редко, когда уезжал, объяснял, что очень занят», — рассказала Антонина Петровна.
Вместо ожидаемого звонка сына ей поступил другой звонок. Организатор конкурса Виктор Беззубов сообщил, что решение об операции принимал консилиум врачей. Шансов на спасение Соседова изначально было мало: после удара у него развились гематома и отек мозга.
Незадолго до гибели Соседов записал видеообращение о предстоящем конкурсе красоты в Якутии. Позднее запись появилась в Сети.
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