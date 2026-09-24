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Более 170 участников представят товары на «Золотой осени Забайкалья»

Фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и пищевые предприятия приедут на выставку 26 сентября в поселок Заречный, сообщает «Царьград» .

Выставка пройдет на площадке Читинской государственной конюшни с 10:00 до 16:00. О мероприятии сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

Министр сельского хозяйства Альбина Корешкова рассказала, что посетителям предложат мясо, молочную продукцию, овощи, мед, рыбу, саженцы и изделия народных промыслов. Продавцы обязаны установить цены ниже среднерыночных.

Ведомство назовет лучших среди дачников, коллективных и фермерских хозяйств, переработчиков, производителей меда и мастеров ремесел. В рамках Года единства народов России учрежден специальный приз за лучшую экспозицию выставки-ярмарки.

В полдень на ипподроме конюшни начнутся конноспортивные соревнования на приз губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

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