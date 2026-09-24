В Ступине завершили подготовку к отопительному сезону 2026 года

Городской округ Ступино завершил основные работы по подготовке теплоснабжения к зиме. Пробные топки котельных проходят с 15 по 27 сентября, а запуск отопления планируют начать в октябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты МУП «ПТО ЖКХ» провели гидравлические испытания более 152 км тепловых сетей. Они выявили и устранили 169 повреждений, отремонтировали котельные, центральные тепловые пункты и оборудование.

В 2026 году продолжается модернизация теплоснабжения в Михнево: там строят блочно-модульную котельную мощностью 27 МВт и обновляют сети. Аналогичные работы проходят в Жилево, Татариново, Ступине и других населенных пунктах округа. К зиме специалисты также обновили оборудование котельных и тепловых пунктов, заменили изношенные элементы инженерных систем и выполнили необходимые работы в жилом фонде и на объектах социальной сферы.

Для реагирования на нештатные ситуации в округе сформировали аварийные бригады, подготовили спецтехнику и запас материалов и оборудования. Специалисты дежурят постоянно. Пробные топки котельных проходят с 15 по 27 сентября. Запуск отопления планируют начать с начала октября; точные сроки определят с учетом погоды и температуры. Администрация округа продолжает контролировать работу коммунальных служб.

По вопросам теплоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую службу МУП «ПТО ЖКХ» по телефону +7 (916) 550-39-19.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.