Проект «Флагманы образования» открыт для жителей Московской области до 11 октября

Жители Московской области могут стать частью масштабного образовательного сообщества, получить доступ к уникальным полезным сервисам и пройти обучение с проектом «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» . В течение года всем желающим доступны цифровые сервисы проекта, которые дают возможность развивать компетенции, получать новые знания и находить единомышленников, сообщила пресс-служба проекта «Флагманы образования».

Мир образования — это не только уроки и учебники, но и пространство для личностного роста, развития надпрофессиональных навыков и обмена опытом. Проект создал экосистему, которая будет полезна каждому жителю Московской области — независимо от возраста, профессии и сферы деятельности. Учитель, инженер, студент, предприниматель или просто человек, который хочет узнать больше об искусстве и государственном устройстве, — здесь каждый найдет для себя что-то ценное и полезное.

Что доступно уже сегодня:

«Библиотека контента» — личный источник знаний. Здесь собраны лекции ведущих экспертов, методические разработки и образовательные материалы. Пригодятся как для учебы и работы, так и для общего кругозора.

«Каталог возможностей» — навигатор по жизни. Сервис помогает находить подходящие конкурсы, гранты, стажировки, мероприятия и проекты от партнеров «Флагманов образования».

«Оценка компетенций» — зеркало ваших сильных сторон. Диагностический сервис поможет определить сильные стороны, выявить зоны роста и получить персональные рекомендации по развитию.

Онлайн-курс «Как стать командным игроком?» — для тех, кто работает с людьми. Курс поможет лучше понять свою роль в коллективе, познакомит с принципами командной работы и научит эффективному взаимодействию.

«Шагомер» — забота о себе в ритме жизни. Этот сервис помогает поддерживать физическую активность, что особенно важно при сидячей работе или учебе.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» — для глубоких и важных бесед. Проект подскажет, как говорить с подрастающим поколением о важных темах, воспитывая уважение и понимание.

Для тех, кто хочет не просто узнать новое, но и проверить себя, есть специальные проекты. Доступ к сервисам «Диктант возможностей», «Культура» и «Государство» открывается в личном кабинете после простой регистрации на сайте. Это сделано для того, чтобы можно было сохранить свои результаты, получить обратную связь и продолжить обучение в комфортном темпе.

«Диктант возможностей» — проверка знаний о стране. Вопросы посвящены достижениям России, молодежным и образовательным проектам, мерам поддержки и культурным инициативам.

Курс «Культура» — искусство для жизни. Лекции известных деятелей культуры об искусстве театра, музыке, живописи и литературе. Курс помогает понять связь искусства, образования и воспитания, а также глубже познакомиться с культурным наследием страны.

Курс «Государство» — понимание системы. Курс посвящен управленческим процессам в стране. Он помогает лучше понять, как устроены государственные механизмы и какую роль они играют в жизни общества.

Доступ ко всем возможностям проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и цифровым сервисам сохраняется в течение всего года. Вы можете выбрать материалы, курсы и другие возможности под свои задачи в любое удобное время.

«Сегодня оставаться современным специалистом можно только в постоянном движении: идти в ногу со временем, заниматься самообразованием и быть частью профессионального сообщества. Именно это и дает проект „Флагманы образования“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — не разовое участие в конкурсе, а среду, в которой можно расти каждый день. Для жителей Московской области это возможность присоединиться к профессиональному сообществу участников из разных регионов России, получить новые знания и продолжить развитие после завершения конкурсных треков», — отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Михайлов.

Также жители Московской области могут принять участие в конкурсных треках «Учить и учиться» и «СпортТрек». Регистрация доступна на сайте до 11 октября.

Трек «Учить и учиться» объединяет старшеклассников, студентов и педагогов. Участники в возрасте от 14 лет могут пройти профориентационный курс, узнать больше о цифровых сервисах и возможностях искусственного интеллекта в работе педагога, выполнить практические задания и проверить свои знания. За успешное прохождение всех этапов предусмотрен сертификат, а 30 победителей будут приглашены в Москву на финальное мероприятие и пройдут повышение квалификации. Участие индивидуальное, от 14 лет.

Направление «СпортТрек» объединяет тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих в сфере физического воспитания детей и молодежи. Участники узнают больше о командной работе, спортивной медицине и психологии спорта, студенческом спорте, а также роли тренера и капитана в команде — знания можно будет закрепить на практических заданиях. По итогам конкурсных этапов участники получат сертификаты, а часть из них сможет пройти повышение квалификации. Победителей пригласят в Москву на финальное мероприятие. Участие в направлении индивидуальное, от 18 лет.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).