Скажи деменции «нет»: свыше 2 тыс россиян оценили здоровье мозга

Бесплатную диагностику ранних нарушений памяти и других когнитивных расстройств прошли более 2 тыс. человек в рамках всероссийской акции « Деменция.net ». Площадкой для проведения стали магазины «Пятерочка». Социальный проект, стартовавший в пилотном режиме на базе «Центров местного сообщества» год назад, уже этой осенью охватил 31 регион страны.

Информационно-профилактическая кампания приурочена к Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера и Всемирному месяцу осведомленности о когнитивном здоровье. С 18 по 21 сентября в магазинах торговой сети работали 35 специализированных зон первичного скрининга. Все желающие могли пройти экспресс-тестирование, получить советы по сохранению памяти и алгоритм действий при появлении тревожных симптомов. В общей сложности было проведено около 2,4 тысяч диагностических сессий.

Представители проекта «Деменция.net» подчеркивают: выход акции на федеральный уровень стал значимым шагом. Люди старшего возраста нередко сторонятся разговоров о провалах в памяти и откладывают поход к специалисту. Ключевая цель таких инициатив — убрать психологический барьер, своевременно распознать опасные сигналы и поддержать близких.

Актуальность темы подтверждает мировая статистика. По сведениям ВОЗ, когнитивные нарушения выявлены более чем у 55 млн жителей планеты (примерно 5–6% людей старше 65 лет), а к 2050 году показатель может вырасти до 152 млн. Эксперты напоминают: до 45% случаев деменции удается отсрочить или предотвратить благодаря своевременной профилактике.

Диагностические площадки принимали посетителей в магазинах Барнаула, Брянска, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Калининграда, Калуги, Кирова, Краснодара, Красноярска, Кургана, Липецка, Магнитогорска, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Саранска, Саратова, Смоленска, Уфы, Чебоксар, Челябинска и Ярославля.

Профилактика возрастных изменений невозможна без комплексного подхода: важны не только обследования, но и интеллектуальные нагрузки, физическая активность и сбалансированное питание. В связи с этим торговая сеть при экспертной поддержке «Деменция.net» и НИМЦ «Геронтология» создала специальный раздел в мобильном приложении — «Полезная корзина для вашего мозга». В него включены продукты, богатые Омега-3, микроэлементами и витаминами: овощи, цельнозерновые крупы, орехи и рыба. Пользователи могут изучить рекомендации специалистов с учетом индивидуальных особенностей организма и сразу отправить нужные товары в доставку или список покупок. Цифровая подборка закрепится в приложении на постоянной основе.

Проект «Центры местного сообщества» действует с 2021 года совместно с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». ЦМС работают в 5 тыс. магазинов 68 регионов страны и входят в программу устойчивого развития «Пятерочка с заботой». Инициатива развивает культуру добрососедства и помогает воплощать в жизнь социальные начинания жителей.