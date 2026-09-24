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Таинственные красные НЛО около 25 минут наблюдали в небе над Угличем ночью

Общество

В небе над Угличем ночью заметили загадочные красные объекты. Они зависали в воздухе и резко меняли направление, сообщает SHOT.

Об НЛО рассказали сразу три «космобоя» —  так креативно называют себя уфологи. Они утверждают, что летающие огоньки двигались в разные стороны, внезапно замирали, а затем якобы выстраивались параллельно и начинали вращаться.

Исследователи наблюдали за ними в течение 25 минут. Они успели сделать несколько снимков. На одном из кадров уфологи увидели овальный силуэт, напоминающий ту самую «летающую тарелку».

Однако, на исходной фотографии ее не видно — она появилась только после того, как «космобои» ее обработали. Также исследователи отметили, что объекты нее издавали звуков, но вот собаки странно реагировали на них и лаяли.

Также уфологи проверили приложения для отслеживания полетов: самолетов, МКС и известных спутников над Угличем в тот момент якобы не было.

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